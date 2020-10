Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Me siento orgullosa de formar parte del Hospital Infantil «Eva Sámano López Mateos», de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), que este 23 de octubre cumple 56 años de vida y festejará su Aniversario con nuevas instalaciones”, así lo manifestó Silvia Chávez Gallegos, oncóloga adscrita a este nosocomio.

“Soy oncóloga pediatra, formada en esta institución desde 1996, la primera mujer profesionista en el ramo en el estado y segunda oncóloga después del doctor Primo Cruz, quien fue uno de los impulsores del programa de gratuidad para niños con cáncer, primero en el país en 2003”, señaló.

Indicó que actualmente el Hospital cuenta con un equipo multidisciplinario de oncólogos comprometidos con la salud de los pacientes, quienes gracias a su tenacidad y constancia han logrado diversos acuerdos a nivel nacional e internacional para mejorar la atención de los usuarios.

“Estoy contenta de poder festejar 56 años de vida (del hospital) y emocionada porque conocí las instalaciones del nuevo hospital, las cuales están muy bonitas y dignas para las y los niños michoacanos, quienes contarán con más infraestructura, más apoyo tanto de imagen como de laboratorio y creo que es un logro increíble del Gobierno del Estado”.

Este año nos enfrentamos a un nuevo reto de una epidemia por Covid-19, el área de oncología no ha dejado de atender a ningún menor, el cáncer no puede esperar, no se puede suspender y afortunadamente no hemos tenido casos positivos del virus en nuestros pacientes que asisten al hospital, indicó.

Chávez Gallegos explicó: “tenemos pacientes a los cuales se les ha diferido solamente la consulta, es decir, son usuarios que ya terminaron el tratamiento que son de vigilancia o pacientes curados que vienen una vez al año al hospital».

Agregó: “estamos enfrentando la pandemia con mucho valor, con respeto y con mucha disposición los que pudimos trabajar o estamos trabajando aún con este problema, tratando de protegernos y proteger a nuestros niños”.

La celebración del aniversario se da en medio de la transición a las nuevas instalaciones, que cuentan con espacios más amplios y equipo médico de última tecnología para la atención oportuna de niñas y niños michoacanos y de estados vecinos.

El nuevo hospital cuenta con área de urgencias, imagenología, endoscopía, laboratorio, 46 consultorios, 100 camas para hospitalización y seis salas de cirugía, entre las que destacan las dos para trasplantes con brazos movibles electromecanicamente, diseñados especialmente para esta unidad médica.

