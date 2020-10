Washington (Rasainforma.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue trasladado al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed debido a los síntomas de Covid-19 que presenta, informaron agencias.

An update from President @realDonaldTrump 's physician: pic.twitter.com/cTsXO4Df6b

Horas antes, Sean Conley, médico de Donald y Melania Trump en La Casa Blanca, informó que el magnate presenta fatiga y fiebre. Sin embargo, fuentes cercanas al mandatario republicano revelaron al diario The New York Times que también tiene congestión nasal y tos.

La Casa Blanca asegura que pese a los síntomas que presenta el mandatario de 74 años, «se encuentra muy bien». «¡Juntos venceremos esto!», asegura.

WATCH: Marine One lands on White House lawn to transport President Trump to medical center. pic.twitter.com/Gyaqut7Ah2

— NBC News (@NBCNews) October 2, 2020