Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Este miércoles, el presidente Donald Trumpaseguró que esta noche caerá el último grupo yihadista, Estado Islámico (EI) en Siria, y confirmó que 400 militares permanecerán desplegados en el país árabe.

Los yihadistas han mantenido fuertes enfrentamientos contra las Fuerzas Democráticas Sirias en la ciudad Al Baghouz.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el mandatario mostró dos mapas correspondientes a la expansión del grupo islámico cuando llegó al poder en 2017, y en la actualidad.

ISIS Caliphate two years ago in red vs. ISIS Caliphate TODAY. (Was even worse in November 2016 before I took office). pic.twitter.com/MUgfex4rCj

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de marzo de 2019