Ciudad de México (Rasainforma.com).- Este domingo se celebrará la edición número 92 de los Oscar en Los Ángeles, California, para premiar lo mejor del cine.

Las películas nominadas son Guasón, El Irlandés, Jojo Rabbit, Érase una vez… en Hollywood y Mujercitas.

Si no tienes televisor o señal de televisión, La Academia hará una transmisión por sus redes sociales oficiales.

#OscarsAllAccess is LIVE from the Red Carpet on Twitter this Sunday Feb 9th! ❤️ or RT this tweet for a reminder to tune in #Oscars Sunday! pic.twitter.com/GKgGPTan55

— The Academy (@TheAcademy) February 6, 2020