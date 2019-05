Por: Salvador Gaytán

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Hoy, los geeks de todo el mundo celebran a Star Wars cada 4 de mayo, pero ¿por qué? Bueno, hay una razón histórica e involucra a Margaret Thatcher, la exprimera ministra de Gran Bretaña.

El diario británico London Evening News publicó el 4 de mayo de 1979 una felicitación a Margaret Thatcher, recién nombrada Primera Ministra, por el Partido Conservador del Reino Unido.

“May the 4th be with you, Maggie. Congratulations” (“Que el 4 de mayo te acompañe, Maggie. Felicidades”), publicó el diario.

Las palabras “Fourth” y “force” tienen una similitud fonética. De ahí surgió la famosa despedida que los Jedi usan en las películas de Star Wars: “May the Force be with you” (“Que la Fuerza te acompañe”).

Enseguida la frase se empezó a utilizar en la saga, además de una manera cordial de despedirse, como otra forma de desear suerte.

La frase se ha popularizado entre los fans de la creación de George Lucas.

El pasado 2 de mayo, la Legislatura de California reconoció oficialmente el 4 de mayo como el día de Star Wars. Con esto sería el primer cuerpo gubernamental en el mundo en reconocer esta celebración.

La venganza de los Fifth

Como en cualquier otra saga, en Star Wars también hay antagonistas.

Los Jedi están en una pelea constante contra los Sith, su contraparte. Estos usan la Fuerza, energía que se encuentra presente en todo el universo, con fines opuestos a los de los Jedi.

Los Sith también tienen su día para celebrar: el 5 de mayo.

¿Por qué? En inglés, el número ordinario “fifth” guarda una similitud fonética con “Sith”. Y se celebra al día siguiente del May the 4th para que queden ambas contrapartes juntas.

Aunque esta fecha no es tan popular como el 4, sigue siendo una celebración para los fanáticos de los sables de luz y las guerras galácticas.

