Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- La empresa de tecnología HTC, ha presentado este día sus nuevos celulares, el Desire 12 y 12+ de gama media para todos aquellos que buscan algo bueno, bonito y barato.

Para los usuarios han sido un excelente modelo viéndolo físicamente y al saber sus características les llenó más el ojo, a continuación, te dejamos la información:

With a stunning 18:9 and 6″ screen, the HTC Desire 12+ gives you a bigger and better viewing experience to enjoy the things you love. pic.twitter.com/T73l9bQcNV

— HTC (@htc) 20 de marzo de 2018