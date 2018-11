Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- El pasado 26 de noviembre, Hugh Jackman informó que daría un anuncio muy importante este jueves, lo que hizo que los fans de Wolverine enloquecieran, al especular que la noticia podría tratarse del regreso al papel que lo hizo mundialmente famoso.

Las especulaciones entre los fans surgieron luego de que el actor comunicara en su cuenta oficial de Twitter que el 29 de noviembre daría un anuncio exclusivo durante el programa de televisión estadounidense “The Today Show”.

Hugh Jackman por fin ha conseguido cumplir su sueño. Llevan años dándole papeles de tío cachas que ataca todo lo que se mueve cuando él solo quería cantar y bailar. He made it, I'm so proud of him. https://t.co/jHv7a8SANx

— Aguja (@proudbicorn) November 29, 2018