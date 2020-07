Siberia (MiMorelia.com).- Debido a los colosales incendios forestales registrados en Siberia, el humo de estos se dirige hacia Estados Unidos y Canadá.

La semana pasada, el instrumento VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) a bordo del satélite Suomi-NPP de la NASA-NOAA, detectó un sistema de baja presión que arremolinó el humo en la atmósfera sobre Alaska.

El instrumento VIIRS, permite un monitoreo ambiental y operacional, así como el pronóstico numérico del clima, con 22 imágenes y bandas radiométricas las cuales proporcionan registros de datos del sensor y logran más de 20 registros de datos ambientales, de los cuales se enlistan en nubes, temperatura de la superficie del mar, color del océano, viento polar, fracción de vegetaciones, aerosol, fuego, nieve y hielo, así como vegetación y otros registros.

El humo de los actuales incendios ya cruzó el Mar de Bering y llegó a Alaska, se prevé que pronto alcance Canadá y Estados Unidos.

#Smoke from #ArcticFires in #Siberia continues its journey eastward. #VIIRS aerosol detection composite from #SNPP and #NOAA20 satellites shows location of thick #smoke (dark purple shading) over southern #Alaska and thinner smoke wrapped around low pressure in the Pacific. pic.twitter.com/EakDsFdfci

— AerosolWatch (@AerosolWatch) July 30, 2020