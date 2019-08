Por Alejandra Villa

Florida (Rasainforma.com).- El Centro Nacional de Huracanes (NHC en inglés) de Estados Unidos, informó que el huracán “Dorian” se fortaleció y subió a categoría 4.

Después de pasar por Puerto Rico y las Islas Vírgenes Británicas y estadounidenses, Dorian se dirige hacia el noroeste en el Atlántico.

#Dorian has strengthened to an extremely dangerous category 4 hurricane. For details go to:https://t.co/PVkIJ0K5Oc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 31, 2019