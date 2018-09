Por: Salvador Gaytán

Ciudad de México (Rasainforma.com).- El huracán Florence se fortaleció este lunes a una tormenta de categoría 4 mientras en su camino a la costa este de Estados Unidos, donde se pronostica que impacte en algún lugar de Carolina del Norte o Carolina del Sur el jueves, informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH).

Al mediodía, Florence se intensificó a tormenta de categoría 4 al alcanzar vientos máximos de 195 kilómetros por hora. El ojo del huracán se ubica a 95 kilómetros al sureste de Bermuda, de acuerdo con el reporte de las 12 horas locales del CNH.

9/10 11 AM EDT: The earliest reasonable time that tropical-storm-force winds will reach the coast of the Carolinas is Wednesday night, but the most likely time is Thursday morning. #Florence https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/kzKpHv9o6J

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 10, 2018