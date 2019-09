Por: Ariana Castellanos

Estados Unidos (Rasainforma.com).- El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos informó que el huracán “Humberto” subió a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson y lleva rumbo hacia las Bermudas.

Aircraft finds #Humberto a little stronger this morning.

The Bermuda Weather Service has issued a Tropical Storm Warning for Bermuda. Local information for Bermuda is available at: https://t.co/JRXVMmsO6u

Latest from NHC at: https://t.co/JX426wzDzx pic.twitter.com/mZH67cN9CA

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 17, 2019