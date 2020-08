Estados Unidos (Rasainforma.com).- La madrugada de este jueves el huracán «Laura» en categoría 4, tocó tierra en costas del estado de Louisiana con vientos máximos de hasta 240 kilómetros por hora (km/h). A su paso dejó afectaciones severas.

Alrededor de la una de la madrugada (tiempo local) el ojo del huracán tocó tierra cerca de la localidad de Cameron, a 45 kilómetros al suroeste de Lake Charles, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

BREAkING! Buildings gutted in Lake Charles LA in powerful eye wall of #HurricaneLaura @RadarOmega_WX @ChasinSpin pic.twitter.com/wP3fPyREIZ

– First light is revealing the incredible damage #HurricaneLaura did here in #LakeCharles #Louisiana over night… #Laura #CapitolOneTower pic.twitter.com/WSlP0MIZ0K

— WeatherGoingWILD (@WeatherGoinWILD) August 27, 2020