Ciudad de México (Rasainforma.com).- El huracán «Laura» tomó fuerza en su paso por el Golfo de México y ya alcanzó la categoría 3 en escala Saffir-Simpson, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

«Laura» presenta vientos de 185 kilómetros por hora (km/h), actualmente se localiza a 465 kilómetros al sureste de Galveston, Texas y avanza a 24 km/h.

Meteorólogos consideran que el fenómeno pueda tomar más fuerza aún y alcanzar categoría 4 antes de tocar tierra en los estados de Texas y Louisiana, en Estados Unidos.

Las autoridades de dichos lugares ya comenzaron a evacuar a unos 620 mil residentes y han dispuesto refugios temporales así como personal y equipo para atender cualquier emergencia.

El gobernador de Louisiana, John Edwards, dijo en su cuenta de Twitter: «Tiene pocas horas para prepararse y evacuar por el huracán Laura. Tendrá que lidiar con la tormenta donde sea que se encuentre al medio día. Sea inteligente y protéjase».

You only have a few hours to prepare and evacuate for #HurricaneLaura. Wherever you are by noon is where you’ll have to ride out the storm. Be smart and be safe. #lagov #lawx #Laura pic.twitter.com/oAAkwGQsC6

— John Bel Edwards (@LouisianaGov) August 26, 2020