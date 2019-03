Por: Guadalupe Martínez/@Guadalupemtzo

Jiquilpan, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Sergio Pimentel Mendoza, reconoció que al interior del instituto político tienen identificados a perfiles que no comparten los principios morenistas y que sólo se subieron al “barco” por la fuerza que generó el movimiento a nivel nacional. No precisó el número, pero dijo que podrían ser miles.

Lo anterior se le cuestionó durante su visita al municipio de Jiquilpan donde participó en el 81 Aniversario de la expropiación petrolera, tras las recientes declaraciones de la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky en el sentido de que en el partido hay “sabandijas”.

Destacó que no se requiere tener una estrategia específica para detectarlos porque, “solitos salen, ya que sabemos qué hay gente que no comparte nuestros principios y se subió al barco por algo meramente político, pero nosotros sabemos quiénes son”, reiteró. E incluso, mencionó que como integrantes del Comité Estatal de Morena, no son ningunos “ingenuos”, y por tanto, serán vigilantes de quienes no sean honestos con los principios señalados en los estatutos.

“Así como sucede la traición, también ocurre la solidaridad, pero todo lo que tiene que ver con una relación al interior de nuestro equipo y nuestro partido y nuestros militantes, los tratamos abiertamente, pero no lo ventilamos en los medios”, aclaró Pimentel Mendoza.

Reconoció que sí hay perfiles con la intención de “contaminar” al partido político en Michoacán, pero recalcó que Morena es un movimiento fuerte, decidido y con valores que pueden más con el “virus”. Rechazó la existencia de un exceso de confianza que pudiera restarle votos en las siguientes elecciones a gobernador.

Gobernador en su derecho de manifestarse: Pimentel

Al ser cuestionado sobre la convocatoria que lanzó el pasado domingo el mandatario estatal, Silvano Aureoles Conejo a los militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para movilizarse en las calles por la defensa de la República, el presidente de Morena, calificó la iniciativa como “válida”, porque el sol azteca es una fuerza política que tiene derecho a mover todas las herramientas de las que son capaces para poder transmitir su discurso político a la gente.

Sin embargo, dijo que a su juicio es una idea “insuficiente y hueca” para tratar de cambiar el rumbo de México.

ZM