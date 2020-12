Estados Unidos (Rasainforma.com).- La policía de Tennessee identificó al autor del ataque con coche-bomba en la ciudad de Nashville, en Estados Unidos; se trata de Anthony Quinn Warner.

En conferencia de prensa, el fiscal federal del Distrito Medio de Tennessee, Don Cochran, señaló: «Hemos llegado a la conclusión de que un individuo llamado Anthony Warner es el atacante. Estaba presente cuando estalló la bomba y luego murió».

BREAKING: Law enforcement is now announcing that Anthony Warner, 63, of Bakertown Rd, is the man believed responsible for Friday’s explosion. He perished in the blast. No one else is presently believed to have been involved. Thank you to our federal & state partners. pic.twitter.com/PwMa1MwHvd

El hecho ocurrió a las 06:30 horas (tiempo local) del pasado 25 de diciembre en 2nd Avenue North, en el centro de Nashville.

Presumiblemente se trató de un atentado suicida, ya que Warner, de 63 años, aparentemente tenía problemas con una propiedad de la que era dueño y la cual tuvo que ceder, sin embargo no se ha confirmado.

A través de redes sociales se ha difundido un video previo a la explosión, captado por cámaras de seguridad de un lugar cercano en el que se escucha que del auto sale un mensaje.

BREAKING: This is the RV that exploded on 2nd Ave N this morning. It arrived on 2nd Ave at 1:22 a.m. Have you seen this vehicle in our area or do you have information about it? Please contact us via Crime Stoppers at 615-742-7463 or online via https://t.co/dVGS7o0m4v. @ATFHQ pic.twitter.com/JNx9sDinAH

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 25, 2020