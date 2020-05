Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un nuevo estudio conducido por investigadores de Los Alamos National Laboratory y que ha sido publicado por BioRxiv advierte que hay una nueva cepa del coronavirus, que es más contagiosa que las que se esparcieron al comienzo de la pandemia.

El reporte se basa en análisis computacional de más de seis mil secuencias del coronavirus en el mundo que fueron recabadas por la Iniciativa Global para la Compartición de Datos de Influenza, un organismo privado con sede en Estados Unidos.

