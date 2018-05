Morelia, Michoacán (Boletín).- El Consejo General del Instituto Electoral del Michoacán (IEM) estableció este viernes en sesión extraordinaria urgente los lineamientos generales que se deberán seguir para realizar debates públicos de candidatos locales.

Por unanimidad, el Consejero Presidente, Ramón Hernández Reyes, y los consejeros electorales Irma Ramírez Cruz, Humberto Urquiza Martínez, Yurisha Andrade Morales, Araceli Gutiérrez Cortés, Luis Ignacio Peña Godínez y Viridiana Villaseñor Aguirre, coincidieron en la serie de lineamientos que serán válidos durante el Proceso Electoral 2017-2018.

La Consejera Electoral, Viridiana Villaseñor, precisó que al IEM no le corresponde organizar debates cuando no se trata de una elección a gobernador, pero sí es necesario que cuando se organice un debate se haga del conocimiento al organismo con al menos cinco días de anticipación del día, hora y lugar de su realización, así como la distribución de tiempos, orden de participación de los candidatos y quiénes serán los moderadores.

Pueden organizar debates los partidos políticos, candidatos, coaliciones, o instituciones académicas, así como organizaciones civiles y medios de comunicación, siempre y cuando se apeguen a los lineamientos establecidos y garanticen condiciones de igualdad y un trato equitativo, abundó la consejera.

Asimismo, Villaseñor expuso que la duración máxima será de 155 minutos, que se debe convocar a todos los candidatos del distrito o municipio en disputa y que no se podrán efectuar hasta 20 días antes del 1 de julio; es decir, hasta el 10 de junio.

Por su parte, la consejera electoral Yurisha Andrade hizo un llamado “a que no haya denostaciones entre los candidatos, que ellos puedan aprovechar esos espacios para dar a conocer sus plataformas políticas, sus propuestas de campaña y que no fomenten la violencia, puesto que vemos que en este proceso electoral, que es el más grande en la historia de nuestro país, encontramos mil candidatos que han renunciado a sus cargos porque las condiciones de seguridad no han sido las más adecuadas y 97 servidores públicos y candidatos que buscaban un cargo de elección popular han sido asesinados”.

Del mismo modo, Andrade Morales se manifestó porque en el estado se pueda llevar un proceso electoral de forma segura y en paz y que se detengan hechos tan reprobables como los asesinatos y el secuestro.

Durante la misma sesión fueron aprobadas las sustituciones de los integrantes de algunas planillas de ayuntamientos formuladas por el Partido Nueva Alianza (PANAL), la coalición parcial “Por Michoacán al Frente” y la coalición “Juntos Haremos Historia”.

Asimismo, fueron rechazadas algunas solicitudes de sustitución de candidatos presentadas por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y la coalición “Juntos Haremos Historia”, debido a que no se presentaron las renuncias correspondientes.

También se avaló la inclusión de sobrenombres de algunos candidatos en las boletas electorales al considerar que éstos no violentan la disposición electoral de ningún modo.

