Morelia, Michoacán (Boletín).- El diputado local del Partido Acción Nacional, Carlos Quintana Martínez, calificó como ilegitima y ventajosa la determinación del alcalde independiente de Morelia de continuar en el cargo durante el proceso electoral, ya que se corre el riesgo de que los recursos humanos y económicos de los morelianos sean destinados a la promoción personal y no para mejorar las condiciones de seguridad, servicios básicos e infraestructura en los que la administración municipal está reprobado.

El legislador del albiazul se dijo respetuoso de la determinación del Tribunal Electoral, pero consideró que la administración municipal debe pensar en la ciudad y no en su interés personal, ya que la continuidad de un proyecto no debe depende de una persona, sino de la institución , además de que la permanencia en un cargo público durante el proceso electoral no garantiza la cancha pareja para los candidatos que buscan representar a los morelianos, tema que fue exigido por el actual alcalde independiente durante el proceso electoral pasado.

“Soy respetuoso de las instituciones y de su determinación, pero, basándonos en el nulo trabajo de la administración independiente, es claro que el desvío de recursos se dará, la ciudadanía quiere seguridad y oportunidades, requerimos que la autoridad se enfoque en disminuir a inseguridad y la violencia, lograr la inversión pública, reducir la burocracia que ha sido duplicada en esta administración de manera irracional, entre otros problemas y no tener a alguien al frente que piensa en el beneficio colectivo, si no en el interés personal”, expresó.

Quintana Martínez consideró que se carecen de mecanismos que garanticen que el aparato de gobierno municipal no será utilizado para la campaña personal, con lo que se corra el riesgo de que aumenten los grandes rezagos que tiene la capital del estado en diversos temas.

Por lo que llamó a la autoridad a respetar a los morelianos y separarse de la administración municipal por lo menos 90 días antes del proceso electoral, ya que un cargo de representación popular exige estar de tiempo completo y enfocado en resolver los problemas que enfrenta la ciudad.

“Todavía no empieza el proceso electoral de manera oficial y ya vemos la onerosa campaña que tienen en todos lados utilizando la publicidad gubernamental, no hay garantía de equidad en la contienda, por lo que llamamos al alcalde a ser respetuoso de los morelianos, además de congruente con el decir y el actuar”, finalizó.

