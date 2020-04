Suiza (Rasainforma.com).- Como un mensaje de esperanza y apoyo, en el monte Matterhorn, en los alpes suizos, se proyectan banderas de distintos países.

El mundo vive una importante crisis debido al tema de coronavirus, cada quien desde su trinchera puede aportar mucho para combatir este enfermedad, en el caso del artista Gerry Hofstetter es a través del arte.

Autoridades de la ciudad de Zermatt proyectan todas las noches en el punto más alto de la montaña se ilumina, ya le ha tocado a las banderas de Perú, Argentina, Brasil y Estados Unidos.

El director de la oficina de Turismo de Zermatt, Daniel Luggen, dijo a la AFP “La idea es hacer algo agradable para la gente de todo el mundo. El Cervino (como se conoce a esa montaña) es un símbolo importante para suiza, y cuando lo iluminamos así, estamos convencidos de que da esperanza a la gente”.

También han proyectado de países como Australia, Inglaterra, Francia, Irán así como mensajes de esperanza.

