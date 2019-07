Por: Josimar Lara / @Josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lucas Villafañez, José Ortiz y Paolo Medina son los nuevos refuerzos de Monarcas Morelia y coincidieron en que el proyecto del equipo michoacano fue lo que los “sedujo” de cara al torneo Apertura 2019.

En ese sentido, el argentino Lucas Villafañez, proveniente de la Liga de Turquía, compartió que entre los factores que influyeron para que firmara con el club moreliano es por el estilo de juego que tiene con el entrenador, Javier Torrente. Además, le permitirá estar más cerca de su lugar de origen.

“Hablé con el entrenador antes de venir. La idea de juego que tiene el club y el director técnico me atrajeron mucho. También después de tanto tiempo de estar afuera de mi país quería llegar a uno más cercano a Argentina; más el proyecto y el cómo trabajan, me sedujo mucho para venir”, aseveró el próximo número 19.

A su vez, el colombiano José Ortíz mencionó que la decisión de venir al futbol mexicano con el equipo de La Monarquía la tomó porque la plantilla está planeada para poder competir a entrar de nuevo a la Liguilla, por lo que dijo, espera aportar para poder cumplir con los objetivos trazados por la institución michoacana

“Creo que este bonito proyecto que tenemos todos es estar en lo alto en la tabla, tener una buena campaña. Creo que he tomado la decisión correcta de venir acá, aportar y dar toda mi experiencia”; resaltó el defensa que usará el número 16.

Tras su experiencia en equipos juveniles por Europa, como el Real Madrid y Benfica, el defensa mexicano Paolo Medina confesó que por cuestiones personales hace un año firmó con Rayados de Monterrey, pero ahora en Morelia buscará poder debutar en la Liga MX.

«Yo llevo un año aquí ya en el fútbol mexicano, ya he estado en categorías inferiores aunque aún no he debutado, por eso fue un gran paso para mí el llegar a Morelia. En Europa estuve en grandes clubes formándome y yo siempre he creído en la liga de México, porque para los jugadores mexicanos y extranjeros es una buena oportunidad para darse a conocer, desde un principio quise venir. Me siento feliz de estar en mi país, con mi familia y con mi gente».

Al ser cuestionado por la prensa; el vicepresidente deportivo de Monarcas Morelia, Héctor Lara, detalló la situación contractual de cada uno de los seis jugadores que llegaron como refuerzos para el torneo Apertura 2019.

“Lucas Villafañez, José Ortíz y Fernando Aristeguieta son compras definitivas En el caso de Paolo Medina, es un jugador libre y estará por un año aquí. Queremos prolongar su contrato. Luis ‘Quick’ Mendoza llegó también como jugador libre, lo tenemos ya firmado por dos años y José ‘Shaggy’ Martínez es préstamo por un año”, indicó.

