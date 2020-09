Estados Unidos (MiMorelia.com).- Como si fuera una escena de una película se ven algunas zonas de Oregon, estado norteamericano, luego de los incendios que se han registrado las últimas horas.

Christine Pitawanich, reportera de KGW 8, compartió en su cuenta de Twitter fotos y videos de cómo se ven algunos lugares debido a la intensa quemazón.

De acuerdo al reporte de Pitawanich, debido a la emergencia, fue necesario evacuar a los habitantes de Marion Co.

An hour since the last update and now we’re out near Hwy 22 in Stayton. It looks a lot different than it did even an hour ago. pic.twitter.com/z0kawvcnHv

— Christine Pitawanich (@CPitawanichKGW) September 8, 2020