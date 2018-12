Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A poco más de dos meses de que fue constituido, imperan los conflictos internos al interior del comité de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso local. El petista, Baltazar Gaona García se niega a firmar el acta que contiene el acuerdo sobre el plan anual de trabajo.

El presidente del comité de transparencia, Oscar Escobar Ledesma, evidenció resistencia en su homólogo emanado del Partido del Trabajo en cuanto a firmar el acta relativa al plan de trabajo, misma que debería estar publicada en la plataforma web del Congreso desde hace dos semanas.

“No podemos exigirle a los diferentes funcionarios del Congreso de las diferentes áreas administrativas que comparezcan ante nosotros porque el área no está en la plataforma, sería una incongruencia solicitarles algo que no está todavía firmado”, indicó.

Puntualizó que, según el plan de trabajo que perfilan para el primer año de trabajo, contemplan cursos capacitación a los diputados y colaboradores del Legislativo en materia de transparencia, así como el fortalecimiento del área en cuestión de herramientas tecnológicas para que no se deje de subir información por carencias de esa índole.

En entrevista por separado, el diputado aludido, Baltazar Gaona, habló del presunto incumplimiento de acuerdos tomados al interior del Comité respecto a citar a los titulares de las distintas áreas del Congreso para que informaran directamente por qué solicitaron una prórroga para presentar información que les fue requerida, ampliación que no está contemplada en la ley.

“Se había acordado que estas comparecencias se iban a realizar a más tardar el 11 de diciembre, cosa que ya pasó la fecha y no se ha cumplido; entonces, quieren que yo firme un plan de trabajo cuando realmente no se está trabajando… que no me metan a un juego de simulación”, sostuvo, con énfasis en que no firmará el acta en tanto no comparezcan los titulares de las diversas áreas del Congreso.