Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Gobierno por medio de la Coordinación Estatal de Protección Civil estableció una serie de mecanismos y acciones preventivas para salvaguardar la salud e integridad de la población durante las celebraciones de Semana Santa en la entidad.

Ante las condiciones de riesgo epidemiológico en el estado derivado de la pandemia Covid-19, en conjunto con la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud, se busca apoyar a los establecimientos que ofrecen servicio al público para identificar los posibles riesgos y minimizar el contagio mediante de manuales de buenas prácticas de seguridad e higiene.

“El Plan de contingencia es un modelo de actuación para establecimientos tales como restaurantes, tiendas y hoteles, que tiene como objetivo anticiparse a cualquier situación de riesgo, implementando las medidas necesarias para garantizar la continuidad de las actividades y el cuidado a la salud de visitantes a través del uso correcto de cubrebocas, mantener espacios para la distancia, entre otros”, indicó Pedro Carlos Mandujano Vázquez, el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Asimismo, durante Semana Santa y semana de Pascua, PC mantendrá una evaluación que se basa en indicadores específicos para el comportamiento de la epidemia para determinar el nivel de riesgo de los municipios que se clasifican con las banderas de distintos colores rojo, amarillo, verde y blanco.

Aunado a la situación de contagios por Covid-19, el operativo para Semana Santa incluye la implementación del operativo en las vías de comunicación, debido al aumento de tráfico, principalmente en autopista y carretera libre de acceso, donde existe la posibilidad de aumento en los accidentes viales de todo tipo de vehículos de transporte.

Otro fenómeno de riesgo con mucha incidencia, añadió Mandujano Vázquez, son los accidentes en balnearios y centros recreativos, por lo que se llevarán a cabo visitas de inspección a este tipo de establecimientos, con la finalidad de constatar que se cumplan con las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los visitantes.

Toda vez que la temporada de Semana Santa propicia interacción y desplazamiento entre la población, la Coordinación Estatal de Protección Civil reitera a la ciudadanía las recomendaciones de seguridad para este periodo vacacional.

Seguridad en carretera:

• No conducir en estado de ebriedad

• Encender las luces del vehículo, cuando empiece a oscurecer.

• Conceder cambio de luces.

• Utilizar en todo momento el cinturón de seguridad.

• Respetar los límites de seguridad.

Seguridad en albercas, ríos, lagos y presas:

• Cuidar a los niños, no dejarlos solos, cerca de la orilla.

• Si no sabe nadar, no corra riesgos.

• No entrar al agua después de comer.

• Al padecer alguna enfermedad que impida estar con seguridad en el agua, no entrar.

Seguridad en playas:

• Evitar exponerse a los rayos solares, de lo contrario utilizar gorros, sombreros y/o bloqueadores UV.

• Consumir suficiente líquido para evitar deshidratación.

• No nadar bajos los efectos de bebidas alcohólicas.

• Por ningún motivo nadar en zonas dedicadas a deportes acuáticos y lanchas.

• No entrar al agua después de comer.

Asimismo ante un posible caso de Covid-19, se recomienda lo siguiente:

-En caso de detectar alguna persona con los siguientes síntomas: fiebre y dolor de cabeza, acompañado de al menos uno de los siguientes síntomas: Dolor o ardor de garganta, dolores musculares, dolores de las articulaciones, escurrimiento nasal, ojos rojos, dolor de pecho y dificultad para respirar (casos graves).

Se deberá de avisar al personal responsable designado por la empresa de dar seguimiento a los posibles casos de contagio.

La persona con posible contagio deberá ser aislada del resto de la gente.

El personal responsable deberá llamar a los teléfonos 800 123 2890 o al 911 para comunicar el posible contagio.

Se deberá desinfectar el área donde estuvo la persona con posible contagio.

El personal que tuvo contacto con la persona con posible contagio deberá de quedarse en casa, hasta que se confirme el contagio, de ser positivo, deberá hacerlo por 15 días.

Boletín/PO