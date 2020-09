Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En las celebraciones por el mes patrio en México en las que conmemoramos la Independencia de México, podemos degustar de uno de los platillos más populares de nuestro país: el pozole.

La noche del 15 de septiembre tiene un significativo histórico, algo que nos emociona mucho, el mejor pretexto para comer un exquisito ¡pozole ¡

“Del náhuatl pozolli, significa espuma; el pozole se considera como un platillo representativo de México, un tesoro de la cocina nacional que a través de ese sabor tan exquisito que lo caracteriza, nos deleita y nos hace sentir muy orgulloso de nuestros agrícolas y la inigualable gastronomía”, expone el comunicado del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El IMSS a través de su cuenta de Twitter reveló que, el platillo mexicano es un plato completo que contiene todos los nutrientes necesarios para la hora de la comida; en cuanto a calorías son pocas y por fortuna para todos el Instituto cataloga el pozole como un platillo totalmente sano.

Sin embargo, como toda comida en exceso hace daño, el IMSS recomienda no ingerir más de dos platos, y especifica que el segundo debe ser de menor cantidad.

Aquí te decimos qué debe llevar tu plato:

Para que el platillo sea lo más saludable posible este debe contener una taza y media de pozole (entre 90 y 100 gramos), 60 gramos de carne y verdura al gusto (rábano, lechuga, cebolla, chile y limón).

“Comer pozole no es malo y no te hace subir de peso, pero comer la botana que lo acompaña sí”, expuso el IMSS.

Para que el platillo cumpla con su beneficio debes no acompañarlo con tostadas, chicharrón, crema, tacos, gorditas, chalupas, tamales, manitas de puerco, entre otros.

Además, el Instituto dio a conocer que para acompañar esta delicia culinaria, nuestro país produce:

1 millón 322 mil toneladas de carne de puerco (para la trompita) 15 mil 017 toneladas de chile guajillo seco (para el que guste rojo) 367 mil 444 toneladas de lechuga romana 1 millón 379 mil 433 toneladas de cebolla blanca 14 mil 578 toneladas de rábanos 1 millón 008 mil 417 toneladas de limón agrio mexicano

Recuerda no excederte y no agregar otros complementes que no cumplen los requerimientos de saludables en los alimentos, así no ganarás peso.

