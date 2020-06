Tarímbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 85 en Tarímbaro, Michoacán, está concluida al cien por ciento.

La titular de la Oficina de Representación Michoacán, María Luisa Rodea Pimentel, constató que sólo falta la fase de equipamiento para que dicha unidad entre en operación.

En visita de supervisión y con el objeto de impulsar la fase pendiente, Rodea Pimentel detalló que se trata de una nueva clínica del IMSS, ubicada en la zona conurbada entre Morelia y Tarímbaro, que consta de 10 consultorios de medicina familiar y cinco de medicina preventiva, la cual beneficiará a 48 mil derechohabientes y tuvo una inversión de casi 114 millones de pesos.

Al recorrer las diversas áreas de lo que será la quinta unidad de este tipo en Morelia, se estableció que el equipamiento que se requiere tiene un costo estimado de 17 millones de pesos, mismos que ya están autorizados y se hacen las gestiones correspondientes para su aplicación.

La titular del IMSS en la entidad estuvo acompañada por el encargado de la Jefatura de Servicios Administrativos, José Ángel Patiño Navarro, así como por los encargados de los departamentos de Construcción y de Conservación, Arturo Moreno Silva y Esteban Aguilar Palafox, respectivamente.

Morelia cuenta con otras cuatro UMF: la No. 84 en Tacícuaro, No. 71 de la CFE, No. 75 en Camelinas y la No. 80 en la zona centro.

