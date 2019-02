Morelia, Michoacán (Boletín).- Consolidada como la principal promotora de la ciencia en la tierra caliente de Michoacán, la Unidad Profesional del Balsas de la UMSNH puso en marcha el 13o. Festival Infantil de Ciencia y Tecnología, en el que participan alumnos de escuelas del nivel básico para inculcar en ellos el gusto por el estudio y el descubrimiento de las maravillas científicas.

El evento congrega, como ocurre desde su fundación, a alumnos de escuelas primarias, secundarias y preparatorias del municipio de Huetamo, quienes participan en las mesas montadas por talleristas de facultades de la Casa de Hidalgo y de instituciones educativas y culturales de este municipio.

La directora de la Unidad Profesional del Balsas, Patricia Abraham Peñaloza, expresó que “para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es un honor participar en la promoción de la ciencia entre niños y jóvenes de la región, para motivar en ellos la afición por el estudio y la ciencia, a efecto de generar las condiciones que el día de mañana los convierta en las mujeres y los hombres que necesitan Michoacán y México para su mejor desarrollo”.

Dijo que “no existe mejor inversión social que la que se hace en educación, ciencia y tecnología”.

Esta es una “fiesta” en la que lo único que está prohibido es no preguntar, no interesarse por la ciencia y no divertirse, refirió la académica nicolaita.

Correspondió al síndico municipal, Norma Idalia Juárez García, inaugurar, con la representación del alcalde Juan Luis García Conejo, el 13o. Festival Infantil de Ciencia y Tecnología de la Unidad Profesional del Balsas.

Acudieron a la ceremonia de apertura: el regidor del Ayuntamiento de Huetamo, Héctor Moreno Arzate; el director de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la UMSNH, Juan Anzurez Marín; la directora del Instituto Tecnológico de Huetamo, Jaqueline Gómez Picazo; el director de la Casa de la Cultura de esta población, Enrique Echenique García; la representante de la Zona Escolar 087 de primarias, Ma. Concepción Conejo Pineda; y la integrante del Patronato de la Unidad Profesional del Balsas, Ma del Refugio Juárez Mondragón.

Los asistentes disfrutaron de los talleres montados por representantes de las facultades de Arquitectura, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Química, Ingeniería en Tecnología de la Madera, todas éstas de la Universidad Michoacana.

También participan como talleristas: el Instituto Tecnológico de Huetamo, el Colegio de Bachilleres, la Casa de la Cultura de Huetamo, el Parque Zoológico “Benito Juárez” de Morelia, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y la Secretaría de Salud.

