Inauguran obra de reencarpetamiento de dos vialidades en antigua carretera a Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dejan de llegar diez millones de pesos a las arcas municipales por cada día en que se da una toma de los transportistas en la Tesorería municipal, subrayó el presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco.

Al inaugurar el reencarpetamiento de dos calles en la antigua salida a Pátzcuaro (Lago de Pátzcuaro y Lago de Zirahuén), que fueron reconstituidas con una inversión total de seis millones de pesos, lamentó que hay actores que tienen tomada la dependencia, ocasionando que los recursos que requiere la ciudadanía no lleguen, y aseguró que hay actores que «quieren frenarnos en la marcha (…) no me afectan a mí, afectan a la ciudadanía».

Asimismo enfatizó la necesidad de buscar alternativas y generar las condiciones que permitan al gobierno municipal cumplir con su responsabilidad.

En la inauguración de este tramo que fue realizado con una inversión municipal de 4 millones 267 mil 605 pesos y una aportación de PEMEX en asfalto, hasta por un millón 800 mil pesos se dio servicio a 3.5 kilómetros de las vialidades ubicadas en el entronque con la antigua carretera a Pátzcuaro; se estima que son alrededor de 10 mil los beneficiados.

Por otra parte subrayó su solidaridad para con las mujeres, «están en una lucha que compartimos, (no tenemos) ninguna dificultad para que participen en acciones planteadas en el marco del Día de la Mujer”.

Y en este sentido agregó que todo el gobierno municipal va a atender un plan específico para atacar el tema de la inseguridad con acciones concretas y con un cronograma de actividades y para abatir la violencia hacia las mujeres y el tema de las adicciones “que es un tema muy grande aquí en Morelia (…) pues entendemos que es el origen de lo que nos está pasando, el 90 por cien yo que delinque tienen algún tipo de adicción”.

Por: Fátima Miranda/CA