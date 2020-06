Inglaterra (MiMorelia.com).- Un hombre incendió una antena de red 5G pues se supo piensa que esta tecnología está relacionada con el Covid-19, tras el hecho se le dictó tres años de prisión.

Con información de la BBC se sabe que el hombre es identificado como Michael Whitty de 47 años de edad, quien había buscado información sobre el origen de este virus, dentro de las teorías encontró la que dice que el Covid-19 proviene de la red 5G.

El padre de tres hijos, que ya en abril había admitido el incendio provocado, le fue dictado a prisión durante tres años a través del enlace de video de HMP Altcourse, prisión privada para hombres en la zona.

En un análisis a su teléfono encontraron las búsquedas de tecnología 5G y discusiones en grupos de chat al respecto.

This is Michael Whitty, 47, from Kirkby who has been jailed for three years for setting a 5G mast on fire during lockdown… the court heard he’d been reading up about theories linking it to Coronavirus #CapitalReports pic.twitter.com/UcdjryXIXB

— CapitalLivNews (@CapitalLivNews) June 8, 2020