Estados Unidos (MiMorelia.com).- Un feroz incendio se registró la madruga de este sábado en el muelle 45 de San Francisco, EU, en el área de Fisherman´s Wharf.

Bomberos de San Francisco trataron de sucumbir el siniestro que se registró a las 4:17 am hora local, pero una cuarta parte del muelle se perdió en las llamas, esto según el informe del Departamento de Bomberos de San Francisco.

Good morning San Francisco. #SFFD units have been on scene at Pier 45 since 4am this morning working on a 4th alarm #fire. They will be here for a while. Please avoid the area #yoursffd pic.twitter.com/VsslRhCV0Q

— San Francisco Firefighters 798 (@SFFFLocal798) May 23, 2020