Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com/RED113).- Dos incendios forestales y uno de maleza, que amenazaba con llegar a una zona boscosa, fueron atendidos durante este domingo en esta Región Uruapan por los elementos de Protección Civil Municipal, Estatal, el personal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y comuneros voluntarios. Hay aproximadamente 61 hectáreas afectadas de bosque de encino y pino, informó el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo.

Primero, en la demarcación de Uruapan se registraron incendios en los cerros de El Jabalí y El Zapién, ubicados a más de 1 kilómetro de la cabecera municipal. El fuego ha perjudicado en las zonas dañadas a aproximadamente 43 hectáreas de árboles de encino y de pino. La Conafor labora arduamente en apagar la lumbre, según mencionaron las corporaciones de auxilio.

Asimismo en el perímetro del relleno sanitario se quemaron cinco hectáreas de maleza, las llamas amenazaban con alcanzar a una zona boscosa, pero esto fue evitado por la brigada de Delfines de Uruapan, los Bomberos de Uruapan y Protección Civil Municipal.

Igualmente, en la localidad de Zirimícuaro, situada en el municipio de Ziracuaretiro, ardió el Cerro Huerta La Loma con una afectación aproximada de 18 hectáreas, la quemazón fue combatida por más de 50 comuneros con el apoyo de las autoridades de rescate de esa zona de la entidad.

Fuentes gubernamentales dijeron que al momento se ignoran los motivos que originaron estos incendios, no obstante hicieron diversas recomendaciones para la población en general, entre éstas: no arrojar colillas de cigarro en áreas verdes o pastizales, no tirar envases de vidrio que con la acción del sol puedan generar un efecto lupa, no provocar quemas de pasto seco que se pueden salir de control y no causar incendios en bosques para hacer cambio de uso de suelo, lo cual en este último punto está penado por la ley.

Es lamentable esta situación, en estos momentos se atienden incendios en el Cerro del Zapien, Jabalí y Huerta La Loma,… Posted by Silvano Aureoles Conejo on Sunday, March 24, 2019

CA