Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- El futuro de Henry Cavill dentro del DC Universe podría estarse tambaleando, ya que el pasado miércoles surgió la noticia de que Warner Bros había roto su relación con el actor debido a un desacuerdo.

Según The Holywood Reporter, Cavill se habría negado a participar en un cameo como el superhéroe en la cinta “Shazam!”, que actualmente se encuentra en rodaje, por lo que la compañía habría decidido prescindir de él.

Incluso se dijo que Warner ya tenía en mente a un sustituto para Cavill, sin embargo, poco después de que todo este “chisme” se hiciera viral, el representante de Henry, Dany Garcia, desminitó la noticia en Twitter, y aseguró que había Superman para rato.

Be peaceful, the cape is still in his closet. @wbpictures has been and continues to be our partners as they evolve the DC Universe. Anticipate a WB statement later today.

— Dany Garcia (@DanyGarciaCo) September 12, 2018