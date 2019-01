Por: Cristian Ruiz/@crisruizr1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La directora del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Morelia, María Elena Silva Montes, informó que un total de 200 personas con alguna discapacidad ha sido incluidas en el censo del bienestar efectuado por esta dependencia, y que podrán recibir apoyos por parte del municipio.

En entrevista, la funcionaria dijo que esta población representa el 0.58 por ciento de las personas con discapacidad que residen en Morelia, de acuerdo con el registro elaborado en 2010 por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Silva Montes destacó que personal del DIF municipal acudió a diversas colonias y comunidades de la capital para detectar y canalizar a las personas con discapacidad y adultos mayores en condiciones vulnerables, para que después queden registrados en los censos del bienestar y así poder obtener las becas y apoyos otorgados por el gobierno federal a estos segmentos poblacionales.

Aseveró que no se ha establecido un monto máximo de personas potencialmente beneficiarias de los programas para el desarrollo social, por lo que se pretende incorporar a la mayor cantidad de individuos que accedan a ser inscritos.

Detalló que los trabajadores de la instancia han recorrido las zonas asignadas, aunque no han localizado a la totalidad de las personas que ya estaban en registros previos, ya que algunos no se encontraban en sus domicilios cuando fueron visitados por los brigadistas, mientras que otros no aceptaron postularse para recibir el apoyo federal.

