Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Un migrante acudió a un evento del precandidato a la presidencia de Estados Unidos Bernie Sanders, con una playera con la frase «me canso ganso» del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El migrante se identificó como Suddell y dijo ser maestro de español en Nevada.

La playera del joven tenía la popular frase del mandatario federal con una caricatura suya.

Durante el evento del pasado 4 de agosto, el maestro dijo que también es migrante y también beneficiario del programa DACA, programa que beneficia a hijos de migrantes que llegaron a territorio estadounidense cuando eran niños.

El joven migrante cuestionó sobre las acciones del demócrata para ayudar a los migrantes con el DACA.

On the first day of my presidency, I will issue an executive order providing legal status for all DACA recipients and their parents. pic.twitter.com/kfjFg8kZ0R

— Bernie Sanders (@BernieSanders) August 7, 2019