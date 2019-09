Por: Ariana Castellanos

Estados Unidos (Rasainforma.com).- El gobierno de Las Bahamas ha actualizado la cifra de muertos tras el paso del huracán “Dorian” y ya suman 20 las víctimas mortales.

Los fallecidos son de las islas Ábaco y de Gran Bahama, los lugares más golpeados por Dorian, se espera que la cifra pueda aumentar aún más.

El ministro de Salud de Bahamas, Duane Sands, señaló “hay que tomar en cuenta que los trabajos de búsqueda y rescate, la exploración de casas que se inundaron, recién ahora está comenzando”.

