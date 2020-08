Líbano (Rasainforma.com).- Este sábado se registraron una serie de protestas en contra del Gobierno libanés en el día de luto y marchas tras la gran explosión del pasado martes en Beirut.

Al menos 130 personas resultaron heridas en medio de los disturbios generados durante las primeras horas de protestas en la capital del país, según ha informado Cruz Roja de Líbano.

Los manifestantes intentaron derribar otra barrera de metal en los alrededores de la sede del Legislativo, la población se dijo estar hastiada por la doble crisis política y económica que se vive actualmente.

Al momento la impactante explosión ha cobrado la vida de 158 personas y se han contabilizado más de seis mil heridos y decenas de miles hogares quedaron destruidos en su totalidad.

La explosión fue provocada por el almacenamiento inadecuado de dos mil 750 toneladas de nitrato de amonio en el puerto, incautadas en 2014, de acuerdo con versiones oficiales.

August 8—#Beirut, #Lebanon

Demonstrators in this massive rally are heard chanting:

«People demand state overthrow!»

Anger is escalating against corrupt politicians, Hezbollah & Iran’s meddling in Lebanon following the massive August 4 explosion in Beirut.pic.twitter.com/HrXpncIbnw

— Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) August 8, 2020