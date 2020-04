Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De acuerdo a los reportes de los inspectores de la Dirección de Mercados de Morelia, comerciantes sobre ruedas de diversos tianguis están incumplen las medidas sanitarias, como en la antigua feria en la salida a Salamanca, operado por la unión “Esperanza Rosales”, y en colonia Enrique Ramírez, de la unión “Tierra y Libertad”.

A este respecto, el alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco, expuso: “Vamos a darnos una vuelta, yo he pedido a los inspectores estar muy al pendiente, tienen que observar las medidas sanitarias, los que no las tomen, con todo el dolor de nuestro corazón no vamos a permitir que se instalen porque no podemos tener espacios de riesgo para la ciudadanía”.

Destacó que además de no permitir la instalación de puestos que expendan productos no esenciales, se les prohibirá instalarse a aquellos que venden productos esenciales, pero no observan las medidas.

Durante un recorrido realizado por MiMorelia.com en el tianguis de la antigua feria se constató que comerciantes no acatan las medidas sanitarias exigidas por el ayuntamiento en materia de sana distancia, escasos clientes y vendedores usan tapabocas, y no es visible el gel antibacterial.

De acuerdo a J. Guadalupe Pérez Gutiérrez, los tianguistas de las uniones antes mencionadas, “siguen en la misma rutina” (de antes de la contingencia por la pandemia).

Además, los inspectores continúan en recorridos por los diversos tianguis para evitar la instalación de puestos no esenciales en la calle Loma del Rey colonia Lomas del Valle, calle Zamora en la colonia Juárez, Miguel Hidalgo en la Insurgentes; Sierra de Otzumatlán en Santiaguito; Paseo de los Sauces en Prados Verdes; Monte de los Olivos en Torreón Nuevo, y el domingo harán lo propio en el auditorio, considerado tianguis crítico por expender productos no esenciales.

En números:

246 tianguis hay en la ciudad.

30 a 32 tianguis se instalan a diario.

5 mil 500 comerciantes asisten

2 mil 100 venden productos no esenciales

Por: Fátima Miranda/R