Por: Andrea Bocanegra/@AndreaB09595812

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al menos 22 Centros de Desarrollo Infantil, de los conocidos como “Cendis” que dependen de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) han incumplido la Ley de Contabilidad Gubernamental al no comprobar de manera válida los gastos, derivando con ello en la suspensión de los recursos que ha estos espacios se dispersa desde abril pasado.

A decir del delegado administrativo de la secretaría de educación, Logan Meza Herrera hasta el mes de agosto se tiene un adeudo reconocido que ronda el millón 800 mil pesos, correspondientes a 14 Cendis estatales y ocho federales.

Explicó que estos centros no han logrado entregar una parte de la comprobación del ejercicio Fiscal de 2018 que la exigen al ley de contabilidad gubernamental y que la secretaría de finanzas, quién eroga los recursos, no puede realizar el trámite ante la falta de tal requerimiento.

Añadió que este año se firmó un convenio entre la SEE y finanzas para que durante los primeros tres meses se exentara de presentar la comprobación de los primeros tres meses del ejercicio fiscal a fin de entregar los recursos pero “nos fallaron en la comprobación de los meses de enero, febrero y marzo que ya fueron finiquitados y no a septiembre no han comprobado”.

Es de ahí que se deriva la falta del pago que exigen los Cendis para lo cual deben presentar los documentos de comprobación de pagos, lo que al no existir “entonces no debo nada, al no existir comprobación no hay deuda”, se trata, dijo, de un tema de conocimiento general para todos los funcionarios públicos.

Señaló que son los propios proveedores quienes se niegan a la generación de la comprobación del pago en tanto no se libere el recurso, lo que a su vez no ocurrirá hasta que se emita el documento que respalde el gasto.

El funcionario dijo que hasta principios del presente año, y como buscan continuar operando, es través de una bitácora en la que se registra la cantidad de menores a los que se atiende y el costo de cada producto que para ello se requiere, muchos de los cuales además presenta sobre precio bajo el argumento de que “el gobierno se tarda el pagar”.

Meza Herrera aseveró que tras meses de pláticas algunos Cendis han iniciado la comprobación de gastos por medio de la factura o timbrado correspondiente a cada producto, las cuales se presentarán ante la secretaría de finanzas la próxima semana.

Añadió que a fin de transparentar el manejo de recursos y garantizar el alimento de los menores que asisten a los Cendis se les ha propuesto “ustedes comprueban y nosotros hacemos el trámite, o nosotros como secretaría de educación compensatoria surtimos el alimento para todos y cada uno de ellos Cendis en razón del menú diario que ellos dispongan, o podríamos llegar a como se hace en el tema de los Ceresos y hospitales que se abre una licitación y se paga por menú diario”.

Cabe mencionar que el pago a los Cendis es uno de los pendientes que argumenta la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el estado en cada una de sus movilizaciones, sin precisar la causa del mismo.

