Ciudad de México (Rasainforma.com).- La agencia espacial india ISRO perdió el control de la nave ‘Chandrayaan-2‘, el cual pretendía aterrizar este viernes en el inexplorado polo sur de la Luna.

La Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO), perdió comunicación con el modulo lunar hacia las 2:20 hora local (15:50 del viernes hora del centro de México), unos veinte minutos después del inicio de la maniobra de alunizaje.

El país asiático pretendía convertirse en la cuarta nación de lograr un alunizaje controlado de la carrera lunar, pero un fallo en el motor principal del artefacto hizo que la misión acabase estrellándose.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, presente en la sala de control de la agencia espacial india en la ciudad sureña de Bangalore, dijo a los medios de comunicación que espera que ocurra lo mejor y que “no es poco lo que hemos conseguido”.

A través de un tuit señaló que “India está orgullosa de sus científicos”, que siguen teniendo esperanzas y “continuarán trabajando duro en su programa espacial”.

India is proud of our scientists! They’ve given their best and have always made India proud. These are moments to be courageous, and courageous we will be!

Chairman @isro gave updates on Chandrayaan-2. We remain hopeful and will continue working hard on our space programme.

