India (Rasainforma.com).- En la India se encuentra en una severa crisis de contaminación ambiental, en donde ya afecta a la salud de millones de habitantes.

Hace una semana, las autoridades indias alertaron que los niveles de contaminación del aire se dispararon, por lo que las personas han estado buscando alternativas para poder respirar aire limpio, y parece que encontraron una: acudir a bares de oxígeno.

A one-of-a-kind store in Delhi’s Saket, Oxy Pure, is an ‘oxygen bar’ which offers flavoured oxygenated air to its customers. pic.twitter.com/TU2HZsGqJI

— Outlook Magazine (@Outlookindia) November 15, 2019