Indígenas piden al gobierno no intervenga en su autodeterminación sobre el proceso electoral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/RED 113).- Las comunidades indígenas de Michoacán exhortaron a los gobiernos estatal y federal a que no intervengan en la autodeterminación de los pueblos originarios sobre el proceso electoral, es decir, que no se impongan los comicios a las localidades autóctonas que no los desean.

Lo anterior lo informaron en rueda de prensa hecha este viernes en la ciudad de Morelia, los abogados: David Daniel Romero, de la Comisión de Enlace de Cherán y Raymundo Ortiz Martín, defensor de la comunidad indígena de Santa María de Ostula.

Los litigantes refirieron que si los pueblos originarios han determinado mediante sus respectivas asambleas no tener votaciones, los indígenas exigen que las autoridades estatales y federales respeten esta decisión.

“Si las comunidades en asamblea han determinado la no instalación de casillas que los gobiernos sean respetuosos. Se van a estar celebrando asambleas, cada comunidad tiene su sinergia de participación política y se pide a las autoridades estatales y federales que sean respetuosas de esta parte”, subrayó David Daniel Romero.

Los profesionistas detallaron que si en algunos pueblos autóctonos sus habitantes deciden no tener comicios es por repudio a las políticas de estado, debido a que en distintos momentos el gobierno les ha quedado mal, ya sea con las políticas públicas, con los temas de seguridad, de los recursos y en el reconocimiento de los pueblos originarios.

Finalmente, los abogados de los pueblos indígenas recalcaron que lo único que las localidades originarias quieren en este proceso es que el gobierno no imponga sus métodos electorales.

Destruyen carreteras en Nahuatzen

En Nahuatzen los miembros del Consejo Ciudadano de Nahuatzen destruyeron las carreteras que dan acceso a la cabecera municipal, toda vez que no desean que haya votaciones y piden que el gobierno destine un recurso en específico para el funcionamiento del Consejo, como parte de su autodeterminación como localidad indígena.

Los nahuatzenses usaron maquinaria pesada para levantar el asfalto y hacer zanjas que impiden el ingreso con vehículos a la población.