Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De acuerdo con el censo realizado en 2018 por autoridades de Morelia, 36 personas se encuentran en situación de calle en la ciudad; sin embargo, la asociación Cáritas Diocesana considera que la cifra podría incluso duplicarse, ante la mirada apática de los ciudadanos, por lo que el reto es despertar la conciencia de que son seres humanos que requieren reinsertarse en la sociedad.

El censo realizado por instancias como el Sistema DIF Morelia, Protección Civil Municipal y el Centro de Atención a Víctimas señala que 18 varones y cinco mujeres son originarios de Morelia; mientras que las otras 13 personas son de otras ciudades, en su mayoría del estado de Guanajuato.

Casi todas se encuentran en estado de indigencia, es decir, carecen de los mínimos recursos económicos para poder vivir, pernoctan en los espacios de los bancos donde se ubican los cajeros automáticos, en los portales, afuera de Catedral, en las bancas de la Plaza de Armas, afuera del templo de las Monjas, bajo los puentes y cruceros; incluso, lavan la ropa en la fuente de la plaza Melchor Ocampo.

Soportan fríos, lluvias e indiferencia de la gente. En algunos casos se trata de individuos que padecen de sus facultades mentales o que tienen problemas de alcoholismo y drogadicción, pero a pesar de que se les ha ofrecido una estancia para vivir, algunos no aceptan.

La presidenta honoraria del DIF Municipal, Rosalva Vidal Pérez, dijo que es un problema añejo. “Se ha hecho lo que está en nuestras manos. El año pasado se habilitó un albergue en donde se recibían indigentes; la cifra fue bajísima, pues de noviembre a febrero recibimos sólo cuatro personas, y el Ayuntamiento estuvo pagando esos meses porque nosotros no tenemos un albergue como tal”; mientras que a quienes no quieren y se resisten no pueden llevarlos en contra de su voluntad.

Explicó que se les invita a los albergues para que reciban comida caliente, ropa limpia y se puedan bañar, pero si no acuden, les dejan despensa.

Agregó que actualmente realizan gestiones para que albergues privados reciban a quienes se encuentran en esta condición, pero la idea es habilitar uno que sea propio del municipio.

Asimismo, expuso que a las personas enfermas o heridas las remiten al Hospital Civil y el Ayuntamiento queda al pendiente de sus gastos.

Por su parte, la directora de Programas del DIF Morelia, María Elena Huerta Moctezuma, informó que no existe un subsidio como tal para hospitales que brinden atención a personas en situación de calle.

“El Hospital Civil, por su parte, es una institución estatal que debe brindar atención a toda la ciudadanía (de acuerdo con su capacidad instalada), sin importar si vive en la calle o no”, añadió.

Refirió que sólo tienen un subsidio, y es con el Patronato del Hospital Infantil, que recibe 10 mil pesos mensuales (de febrero a noviembre).

Otros centros reciben subsidios menores –de 3 mil a 5 mil pesos–, no siempre mensuales, como el Albergue Cristo Abandonado, Centros de Integración Juvenil, Tesoros Escondidos y Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer.

A su vez, el coordinador de Protección Civil de Morelia, Rogelio Rangel Reguera, dijo que tienen la instrucción de hacer lo necesario para garantizar la integridad y la vida de las personas en estado de indefensión.

“Hay que proteger sus derechos humanos, su integridad, es por eso que se lanzó la campaña Cobijemos Morelia”, refirió el funcionario.

Explicó que son las áreas de salud y de psicología las que determinan en qué estado se encuentran los indigentes.

“Cada vez que hemos estado con ellos, son muy agradables, sólo hay tres personas que tienen miedo porque han sido anexadas o tienen antecedentes de violencia, pero finalmente, cuando ven que nuestra intención no es encerrarlos, se acercan”.

El coordinador de PC dijo que hay convenios que se hacen con refugios y albergues, sólo que están en condición de secrecía, porque a algunos familiares de las personas ingresadas no les gusta que lleven gente en situación de calle.

Anahí Alejo Márquez, quien es médico general y se encuentra comisionada al Centro de Atención a Víctimas (CAV), de la Policía de Morelia, ubicado en la calle Eduardo Ruiz, explicó que diariamente atienden a personas en situación de calle porque los ciudadanos los reportan como personas vulnerables. “Acudimos y valoramos si tienen alguna lesión o si no han comido”, dijo.

Sobre los alimentos, refirió que entre sus compañeros de trabajo se cooperan porque no existe un recurso para tal fin; “se puede hacer la gestión, pero es bastante complicado que lo autoricen”.

Asimismo, comentó que los resguardan hasta que se encuentran más estables, pues “es común que no quieran permanecer en esos lugares; existen otros en donde se les ayuda, pero el hecho de estar encerrados les afecta, se ponen agresivos”.

Además, detalló que quienes consumen alcohol y droga, a veces no son atendidos por los servicios de emergencia; “aún sucede que no los recoge la Cruz Roja, sólo cuando tienen una lesión, y si no tienen un familiar que se haga responsable, no les permiten su estancia en los hospitales”.

Añadió que es “bastante común que los veamos en estado inconveniente por (el consumo de) alguna sustancia ilícita”, como thinner y aguarrás, resistol amarillo, gasolina, cristal, piedra, hielo e incluso heroína.

Enfermos abandonados a su suerte en Morelia

La doctora Anahí Alejo confirmó que algunos son originarios de Guanajuato, de los municipios de Uriangato, Moroleón, Valle de Santiago y Yuriria, y han sido abandonados en esta ciudad.

“A veces las familias ya no quieren tenerlos en casa porque las enfermedades mentales son caras de tratar; les dan el tratamiento inicial y cuando la familia ya no quiere, a veces los dejan a su suerte”, dijo.

Otro de los problemas con los que a diario lidian las autoridades es que los familiares los ponen a pedir dinero en algún crucero o en la calle, y a cierta hora los recogen; “los usan”, como una señora de la tercera edad a quien dejan pidiendo dinero desde las 11 de la mañana hasta las seis de la tarde; “ella nos reportó que sí tiene familiares, se les informó que están cayendo en omisión de cuidados, que es un delito; se ha dado vista a la Fiscalía General del Estado, a ellos les corresponde la persecución del delito”.

Extranjeros mendigan en los cruceros

Por otro lado, un grupo de extranjeros ha sido visto en las inmediaciones de la vía del tren solicitando ayuda económica.

Consultado al respecto, el coordinador del Programa Paisano, del Instituto Nacional de Migración, Alejandro Guízar Murrieta, aseguró que personal de la dependencia los ha revisado y tienen sus documentos en regla; tienen tarjeta de residente con fines humanitarios.

Pide Cáritas no caer en la indiferencia

El sacerdote Miguel Ángel Gaona, coordinador diocesano de Pastoral Social y director general de Cáritas Diocesana, dijo que la promoción de la dignidad de la persona humana es elemental, por lo que llamó a la población a no caer en la indiferencia, “porque es el peor enemigo de la sociedad; busquemos la unión para ayudar, tienen los mismos derechos”.

Agregó que no siempre los indigentes están mal de sus facultades, sino que han pasado por situaciones difíciles o problemas familiares, y ellos no lo superan y deciden mejor irse; él cree que hasta 80 personas están en indigencia; “queremos buscar una estrategia con la Universidad Marista porque tienen inquietud de hacer un albergue”; además, informó, también se trabaja con el Ayuntamiento de Morelia.

El cura dijo que, en apoyo a estas personas, se habilitó el comedor San Cayetano, que está en Ignacio Zaragoza #320; es gratuito para ellas. Pero no solamente desean darles alimento, sino acompañarlos para reinsertarlos en el tejido social y que puedan hacer su vida normal.

Del total de indigentes, el 86% son hombres y el 14% mujeres.

