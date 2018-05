En Quiroga. Es lamentable que hayan hecho caso omiso de las recomendaciones que asociaciones civiles en protección animal de Michoacán hicimos a las autoridades del municipio de Quiroga.CAPTURA Y SACRIFICIO DE ANIMALES EN EL GOBIERNO RETRÓGRADA DEL AYUNTAMIENTO DE QUIROGA , MICH.Las autoridades insisten en la matanza en vez de la esterilización masiva, la educación, la concienciación, la participación ciudadana para combatir la sobrepoblación canina y felina del municipio de Quiroga .En el video viene el número de teléfono en la camioneta, 4434190355 marca y externa tu punto de vista , manda mensaje a la página del Municipio de Quiroga. Los animales tienen Miles de ciudadanos que los defendemos. #LosAnimalesDeQuirogaNoEstanSolos.H. Ayuntamiento de Quiroga

Posted by Ghapad Jurídico Denuncias on Friday, May 18, 2018