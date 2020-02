Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ricardo O’farrill está envuelto en un escándalo, pues usuarios en redes sociales han recordado un chiste del standupero, por el que han creado el #RichieOfarrilPedofilo.

Tuiteros han rescatado de entre las cenizas el show de O’farrill, en el que cuenta al público la ocasión en la que se «tocó» mientras veía a un menor de edad; algunos usuarios incluso comentan que este chiste promueve el acoso infantil.

#RichieOfarrilPedofilo Los comediantes de hoy aprovechan los temas para crear controversìa sin pensar en lo sensible que es para muchas victimas de la violencia un ejemplo es el PENDEJO de @richieofarrill_ que hace apologìa del delito al promover el acoso sexual infantil. pic.twitter.com/JVk6U5o0pz — Denuncia Ciudadana de la CDMX® (@DCCDMX) February 21, 2020

El standupero ya ha respondido a las críticas por medio de historias en su Instagram de la mano de Dave Chappelle.

Chappelle, en su show invita al público a adivinar qué personaje imita: «Quiero ver si pueden adivinar. Oye tu, si haces algo malo en tu vida y me entero de ello, trataré de quitarte todo y no me importa cuándo me entere. Podría ser hoy, mañana, en 15 o 20 años. Si me entero estas acabado […] ¡Son ustedes!».

Ésto, en referencia a que el chiste de Ricardo tiene varios meses que fue contado por él.

O’farrill no ha sido el único quien ha sido víctima de esta red social, hace algunos días también Mau Nieto por un chiste con el que lo catalogaron de machista.

El chiste ha generado tanto insultos como comentarios en los que apoyan al comediante:

#RichieOfarrilPedofilo el chiste apesta, si, no me gustó cuando lo oí la primera vez y no me gusta ahora, pero cualquiera que haya seguido a @richieofarrill_ por más de un mes sabe lo genial que es tanto comediante como persona — ᏞนᎥร Ꮆ乇ཞ (@LuisGer_Demente) February 21, 2020

Aqui la cosa es que ricardo ofarril no da nada ni poquita risa sean sus chistes pedófilos o No. #RichieOfarrilPedofilo — Pablo Ortiz (@PabloOr97698366) February 21, 2020

Me caga Ricardo O'Farrill.

Pero no mamen con cómo se ponen por un chiste que hizo.

Verga, se pasan de sensibles.#RichieOfarrilPedofilo — Ricardo Ayala (@Rich_Ayala) February 21, 2020

Se mamaron con lo de #RichieOfarrilPedofilo ya va siendo hora de dejar que nuestra fragilidad como sociedad se utilice como método de censura. Son bromas,es humor negro y ha existido desde el inicio de la comedia. — Horacio Vargas Glez (@Horaciovg8) February 21, 2020

Redacción/rmr