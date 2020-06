Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Esta semana, decenas de usuarios de las redes sociales subieron imágenes en las que simulan, entre risas, el fallecimiento de George Floyd, en las fotografías se ve cómo una persona «presiona» el cuello de “su víctima”.

Los participantes, en su gran mayoría hombres, posan sonriendo. En Instagram, algunos cibernautas rescataron fotos que ya fueron eliminadas y las volvieron a subir con el hashtag “George Floyd Challenge is disgusting”, para denunciar las burlas.

En Facebook e Instagram ya se eliminaron la mayoría de estas publicaciones, pero en TikTok aún hay usuarios que publican el reto «George Floyd Challenge».

Este jueves, cientos de personas despidieron en Minneapolis a George Floyd, quien murió cuando un policía lo inmovilizó con la rodilla al cuello, desatando una ola de protestas en Estados Unidos no vistas en décadas.

As if what’s going isnt sad enough, people are really making this a form of humor and entertainment. If anyone knows these people I highly recommend blurting out because “George Floyd challenge is absolutely disgusting!!!!!!! #BlackLivesMattter #RIPGEORGEFLYOD pic.twitter.com/ftbWU8JvUC

— 𝙂𝙧𝙖𝙮𝙨𝙤𝙣 (@GraysonRowles) June 2, 2020