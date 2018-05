Morelia, Michoacán (Boletín).- Las madres y jefas de familia son el corazón que impulsan los hogares, por ello, es necesario reconocerlas, impulsar su desarrollo y crecimiento, así como brindarles la seguridad necesaria, luego de que Morelia, se ubica dentro de los cuatro municipios en el estado con mayor incidencia de violencia contra la mujer, lamentó el candidato a la presidencia municipal de la capital michoacana por los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Carlos Quintana Martínez.

Luego de que durante 2017 se registraron 134 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 24 fueron tipificados como homicidios; y Morelia se encuentra dentro de los cuatro municipios donde se han registrado más hechos violentos contra la mujer, según cifras brindadas por la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), expresó la necesidad de que las autoridades municipales reconozcan la necesidad de trabajar con los gobiernos federal y estatal para combatir un problema en el que claro está, por los resultados que se tienen hasta el momento, que la estrategia ha fallado rotundamente.

“Lamentamos que en nuestra ciudad se registren estos hechos que lastiman a nuestra sociedad y más actos de odio contra las mujeres, que sabemos que no es un problema solamente del estado y el país, pero antes no veíamos homicidios contra las mujeres, es una tema más por el que requerimos de manera urgente trabajar de manera coordinada con las autoridades estatales y federales, así como tener una verdadera estrategia, porque no lo decimos nosotros, lo dice la ciudadanía y los números ahí están”, expresó.

Tan sólo en noviembre 2017, 13 mujeres fueron asesinadas en el estado, de las cuales dos se registraron en Morelia, conformando así la mayor incidencia de violencia contra la mujer en este municipio, además de Zamora, Uruapan y Apatzingán.

Con motivo de la celebración por el Día de las Madres, Carlos Quintana señaló la necesidad de que exista un compromiso para mejorar las condiciones de seguridad ante la situación de violencia de género.

Manifestó que gracias a la aportación que realizan las mujeres, siendo quienes desde el seno del hogar brindan las primeras herramientas para que sus hijos se enfrenten a los retos que pone frente a ellos el día a día, se les debe reconocer diariamente por esta gran labor.

Quintana Martínez reiteró la responsabilidad y el compromiso que se tiene diariamente por brindar condiciones igualitarias a las féminas en los diferentes ambientes donde se desenvuelven, ya sea en el hogar, sociedad, trabajo. Ante esta situación, reconoció que aún falta mucho por hacer para que se tengan las condiciones adecuadas para las mujeres jefas de familia, pero señaló que no es imposible construir un futuro donde se satisfagan sus necesidades más sentidas.

Por su parte la candidata a sindica de la coalición por Michoacán al Frente, Minerva Bautista Gómez expresó que es fundamental construir acciones y políticas públicas que generen condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, ya que recordó que, tanto en Michoacán como en el país, tres de cada 10 hogares son dirigidos por ellas.

“En las mujeres recae la responsabilidad de educar, mantener el hogar y realizar las actividades domésticas, sin que esto tenga en muchas ocasiones una retribución de carácter económico, lo que agudiza la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres”, precisó.

Bautista Gómez expresó que reconocer a las mujeres, no sólo como madres, sino también por sus aportaciones en la familia, sociedad y al desarrollo de su comunidad y país, es un rubro que sigue pendiente y en el que se debe trabajar, para quitar estereotipos y avanzar hacia una maternidad responsable, compartida y acompañada de los hombres, quienes son fundamentales para que la mujer que así lo decida, pueda ejercer la maternidad a plenitud.