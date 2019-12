Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En caso de que se apruebe la iniciativa de los impuestos ecológicos en el paquete estatal fiscal 2020, tal como está planteada, empresarios industriales analizan el presentar amparos durante dicho gravamen, manifestó el presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán A.C. (AIEMAC), Carlos Enríquez Barajas.

«Estamos ya analizando (presentar amparos). Efectivamente, las empresas no están de acuerdo con este esquema, ni en el tema financiero ni en el ecológico; es muy probable que si esto continúa así las empresas tomen ese camino», dijo Enríquez.

En conferencia de prensa, compartió que han sostenido reuniones con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo y titulares de la secretarías estatales relacionadas con el gravamen, para exponerles la iniciativa alterna que propone AIEMAC y en la que se enfoca en que las empresas reparen el daño ambiental que pudieran generar, hacer reforestación y eficientar los trabajos de las dependencias responsables, sin embargo no han tenido hasta el momento una respuesta positiva.

«En estas mesas se han sumado organismos empresariales, en la que hemos visto afinidad a nuestra iniciativa de ley y los alcances que podemos tener. Por parte del Ejecutivo estatal no hemos tenido ningún comentario al respecto, solo hubo retroalimentación con la Secretaría del Medio Ambiente, en la que nos dijeron que no había novedad en lo que nosotros presentamos, que es darle más armas o ‘dientes’ a la dependencia y ProAm, que tengan un censo de riesgos ecológicos; y de parte de las más secretarías como su propósito es recaudatorio, nuestra iniciativa no viene a solucionar en ningún sentido», expuso.

El dirigente de AIEMAC refirió que en caso de que se aprueben los impuestos ecológicos en Michoacán, habrá empresarios que se amparen y sucederá un caso similar como en Zacatecas, que tienen una carga tributaria igual.

«En Zacatecas lanzaron unos impuestos iguales hace tres años, pero llevan tres años peleados en la Suprema Corte, ya tuvieron una resolución, ahora van a la segunda sala, pero es momento que no han recibido un solo peso de este impuesto y lo único que se ha creado es una relación ríspida entre el empresariado y el gobierno. Creemos que en Michoacán se puede trabajar mejor que eso», recalcó.

Por: Josimar Lara/rmr