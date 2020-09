Ciudad de México (MiMorelia.com).- En un acto público, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) llevó a cabo la selección, mediante insaculación, de las tres empresas que serán las encargadas de realizar el levantamiento de tres encuestas de carácter nacional para renovar la presidencia y secretaría general de Morena.

Las tres empresas seleccionadas mediante sorteo público fueron: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, S. C., Covarrubias y Asociados, S. C. y Parametría, S. A. de C. V.

Esta insaculación se desprende de los lineamientos rectores del proceso de elección de la presidencia y la secretaría general del partido Morena mediante una encuesta nacional abierta a sus militantes y simpatizantes, aprobado por el Consejo General del INE, el pasado 31 de agosto, por mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En caso de que el listado de candidatas y candidatos registrados exceda el máximo recomendado de seis, a más tardar el 14 de septiembre de 2020 se hará una insaculación entre las empresas encuestadoras que no hayan sido elegidas para realizar la encuesta abierta, con el propósito de seleccionar a las tres empresas que deberán realizar, de manera previa, una encuesta pública abierta de reconocimiento que permita reducir el número de candidaturas a un máximo de seis.

La insaculación se realizó entre cinco empresas de 13 que manifestaron su intención de participar, BGC, Ulises Beltrán y Asociados, S. C., Parametría, S. A. de C. V., Demotecnia 2.0, S. A. de C. V., Covarrubias y Asociados, S. C. y Mendoza Blanco y Asociados, S. C., las cuales cumplen a cabalidad con los requisitos establecidos por el INE.

El sorteo fue realizado por el Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, en presencia de la Consejera Claudia Zavala y el Mtro. Patricio Ballados, presidenta y secretario técnico de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, respectivamente, así como el representante de Morena ante el Instituto, Carlos Suárez.

Conformación del grupo de expertos

Asimismo, la Comisión de Prerrogativas y Partidos políticos designó a la Maestra Patricia Isabel Romero Mares y al Doctor Carlos Erwin Rodríguez Hernández como integrantes del grupo que definirá las características y metodología de la encuesta abierta para renovar los cargos directivos de Morena.

Dicho grupo de expertos, conforme al artículo 9 de los Lineamientos rectores, aprobará un documento metodológico que entregarán a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE a más tardar el 13 de septiembre de 2020, el cual contendrá:

Objetivos de la encuesta. Definición de las preguntas. Marco muestral. Diseño muestral.

Definición de población objetivo.

Procedimiento de selección de unidades.

Procedimiento de estimación.

Tamaño y forma de obtención de la muestra y sobremuestra.

Calidad de la estimación: confianza y error máximo implícito en la muestra seleccionada.

Método de levantamiento

El levantamiento de la encuesta será presencial (cara a cara) salvo en aquellos estados donde las autoridades de salud determinen su imposibilidad.

A este grupo de expertos se integrará un representante de cada una de las empresas insaculadas.

