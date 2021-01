Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La influencer Nath Campos, publicó un video en sus redes sociales donde narró el supuesto abuso sexual que sufrió por parte del youtuber Ricardo González mejor conocido como “Rix”.

“Hace unos años viví una situación de abuso y hoy les quiero compartir mi historia. Porque me lo debía y porque se lo debo a todas las que han vivido algo así”, escribió Nath Campos.

Al parecer el abuso fue cometido después de una noche que salieron de fiesta, donde habrían bebido mucho alcohol por lo que al finalizar el encuentro entre amigos, Rix se ofreció acompañar a Nath a su casa.

“Llegamos a mi edificio y Rix se ofreció a subirme (…) yo no podía caminar bien, estaba en un estado bastante pesado”, la joven dijo que luego de dejarla en su departamento Rix se iría pero no fue así, la influencer comentó que recordaba que el joven le estaba “haciendo cosas” mientras ella no podía moverse: “No podía mover los brazos ni mover las piernas. No sé si estaba en shock, no sé si estaba muy borracha”.

Luego, al día siguiente despertó y Rix estaba con ella por lo que le preguntó qué había pasado la noche anterior para luego correrlo de su casa. Más tarde, el joven le envió un mensaje diciéndole que “no se malvibrara con él” y que fue algo “en lo que ella también participó”.

Asimismo, Nath compartió que lo sucedido lo platicó con algunas personas que consideraba sus amigos y de los cuales no recibió el apoyo que esperaba, por lo que la situación la hizo sentir culpable, cabe señalar que el abuso habría ocurrido un par de años atrás y hasta ahora decidió denunciarlo ante las autoridades correspondientes tras recibir apoyo.

