Campeche (MiMorelia.com).- Una nueva fusión culinaria ha llegado y se trata de el pan de muerto con nada más y nada menos que con ¡¿pastor!?.

Un negocio ubicado en Campeche decidió apostarle a una fusión salada y dulce y crear el “pan de pastor muerto”, unión que hasta el momento ha creado polémica en redes sociales.

A través de su página de Facebook, El Ring Taquero ha presentado la creación mexicana que, lamentablemente para muchos, solo está a la venta en el local.

Pan de pastor muerto ☠️🔺Calle 59 entre 16 y 18 a media cuadra de puerta de tierra Posted by El Ring Taquero on Saturday, October 12, 2019

La polémica imagen en la que se ve el pan de muerto abierto a la mitad, con la carne al pastor acompañada de la cebolla, cilantro y un limón partido a la mitad, suma al momento más de cinco mil reacciones y once mil compartidas.

Algunos de los comentarios que se leen son: «Para los que no tienen tiempo de comer y disfrutar de un pan de muerto, aquí la solución 🤪; Es una falta de respeto a la gastronomía mexicana. Pero lo hacen para vender, igual es valido;  Un pan dulce, con carne salada? Haha no lo concibo, el pan de muerto es un acto ritual e histórico, no un antojo dominguero, disculpen, pero aparte de no entender esa sinfonía de sabores, no comparto esto. (Soy sincero); Para gustos se hacen sabores y no todos están dispuestos a probar cosas nuevas más q a lo q su pobre paladar está acostumbrado….

Si la gastronomía se limitará no existiría la extensa variedad de platillos y mucho menos la innovación» (sic).

💀 Pan de pastor muerto 💀 Por temporada disponible desde mañana 11 de octubre. Posted by El Ring Taquero on Thursday, October 10, 2019

¿Te atreverías a probarlo

Por: Redacción/CA