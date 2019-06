Inglaterra (MiMorelia.com/Redacción).- Ante la reunión de Donald Trump con la primera ministra de Inglaterra, Theresa May, miles de ciudadanos protestaron en contra del discurso xenófobo del magnate.

Los manifestantes se mostraron abiertamente opositores al Brexit (fallido durante la gestión de May), así como a las políticas proteccionistas de Estados Unidos.

Este evento contó con la aprobación del alcalde de Londres, Sadiq Khan, quien señaló que sus «ataques contra él no son personales», aunque detalló que ha encontrado en sus discursos racismo, discriminación e intolerancia, las cuales no ayudan a un país ya dividido ante el Brexit.

Por su parte, el Partido Laborista también ha rechazado la visita de Donald Trump; mientras que el mandatario ha declarado que está dispuesto a renegociar un acuerdo comercial con Reino Unido.

"On behalf of all Americans, I offer a toast to the eternal friendship of our people, the vitality of our nations, and to the long-cherished and truly remarkable reign of Her Majesty The Queen." pic.twitter.com/R50gayneD5

— The White House (@WhiteHouse) June 3, 2019